Cum vom lucra in 2021: 60% dintre companii vor sa reinceapa munca de la birou din luna martie. Mai mult de jumatate au taiat programele de training si pe cele de wellbeing Aproximativ 60% dintre companii au in plan sa reinceapa munca de la birou din luna martie, in timp ce 40% dintre angajati spun ca acasa au lucrat mai mult timp si au fost mai eficienti decat la birou, arata un sondaj realizat la finalul anului trecut de catre Undelucram.ro. "17% dintre aceste companii au revenit la muncă (în special în magazine/fabrici) la finalul stării de urgenţă (mai 2020),…