Cum vom circula in țara și in UE, dupa relaxarea restricțiilor. Bode: Nu recomand nimanui sa ia mașina și sa plece in Grecia sau alta țara,pe 15 mai Revenirea la normalitatea dinainte de pandemie in ceea ce privește transporturile, atat in țara, cat și in Europa, se va face treptat, in baza unor reglementari comune la niveul UE, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Într-un inteviu acordat corespondentului Știrilor ProTV Vitalie Cojocari, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat că în prezent, la nivelul Uniunii Europene, toate țările membre…