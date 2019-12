Cum vom ajunge pe Marte - noile motoare care ne-ar putea duce mai repede pe Planeta Rosie

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au dat publicitatii o noua harta globala a planetei Marte in care sunt indicate regiunile in care se afla depozite de apa inghetata la adancimea de cel putin 2,5 centimetri, harta ce ar putea fi folosita de NASA pentru a selecta locatiile de asolizare ale viitoarelor misiuni cu echipaj…

- Oamenii de știința de la NASA au descoperit o vasta regiune pe Marte unde stratul de apa inghețata se afla la numai 2-3 centimetri de sub suprafața planetei, transmite Business Insider. Este socotit locul perfect pentru o eventuala misiunea de ”amartizare” pentru ca astronauții nu vor mai trebui sa…

- Cometa 2I/Borisov, al doilea obiect din afara Sistemului nostru Solar detectat vreodata de cercetatori, se va afla cel mai aproape de Terra pe 28 decembrie, iar evenimentul este așteptat cu sufletul la gura de astronomi, care pot astfel sa afle mai multe informații despre corpurile interstelare.Cometa…

- Pe masura ce intrebarile despre metan continua sa pluteasca, oamenii de stiinta care studiaza comportamentul gazelor de pe Marte au remarcat ca oxigenul de pe Planeta Rosie evolueaza mult diferit decat cel de pe Pamant. Observatiile provin din craterul Gale, „caminul" lui Curiosity de cand a amartizat…

- Decizia a fost luata de comisia guvernamentala pentru politici in domeniul spatiului cosmic, potrivit Kyodo, scrie Agerpres. NASA a prezentat miercuri doua noi prototipuri ale unor costume spatiale concepute pentru a fi purtate de toti astronautii, barbati sau femei, care vor explora Luna.…

- Apa de pe Marte s-a evaporat in urma cu aproximativ 3,5 miliarde de ani, in urma unor schimbari climatice globale, se arata intr-un studiu publicat azi de Nature Geoscience. Apa care se afla din abundența pe Planeta Roșie a disparut in urma a ceea ce pare a fi un fenomen secular de uscare, pornit dupa…

- Celelalte zgomote captate de sonda InSight ar putea avea de asemenea ca sursa seisme martiene, insa echipa de oameni de stiinta nu exclude alte cauze. InSight este echipata cu ''o ureche speciala'', conform JPL, un seismometru de o foarte mare sensibilitate, numit ''Seismic Experiment for Interior…

- NASA a invitat publicul sa se înscrie pentru „a calatori” alaturi de vehiculul spațial care va pleca spre Planeta Roșie în 2020. Mașinaria ar urma sa aterizeze pe Marte la începutul anului 2021. Cei care își înscriu numele pe site vor primi și un boarding pass.…