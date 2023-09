Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Duma, zis si „Maru”, cel care e suspectat ca i-ar fi furnizat droguri lui Vlad Pascu, avea pe unghii un mesaj cifrat pentru politisti. Prietenul lui Vlad Pascu a facut haos la Spitalul Floreasca, dupa ce a intrat, in mod ilegal, in depozit, pentru a fura ”ceva”, conform spuselor sale. Tanarul…

- Presupusul dealer de droguri al lui Vlad Pascu, șoferul care a ucis doi tineri in 2 Mai, dupa ce s-a urcat drogat la volan, este acuzat ca ar fi spart farmacia Spitalului Floreasca joi dimineața, chiar inainte de a fi ridicat și dus la DIICOT pentru a fi audiat in cadrul „Operațiunii Hidra”, derulata…

- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Conform surselor judiciare, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupus dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

- Tudor Duma, tanarul suspectat ca este dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, cel care a provocat un accident mortal pe litoral, a spart farmacia spitalului Floreasca chiar inainte sa fie saltat de DIICOT, conform unor surse judiciare.

- Astazi au avut loc mai multe percheziții la persoanele ce fac parte din rețeaua extinsa a lui Vlad Pascu, dar și la mama sa. Tanarul care ii vindea droguri fiului de milionari are doar 19 ani, iar postarile facute pe rețelele de socializare sunt halucinante.

- Polițiștii de la Combaterea Criminalitații Organizate București și procurorii DIICOT au facut joi dimineața, 14 septembrie, 11 percheziții domiciliare „pentru investigarea unor infracțiuni de trafic ilicit de droguri, punerea la dispoziție a locuinței pentru consumul ilicit de droguri, precum și infracțiuni…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov. Potrivit DIICOT, la…

- Polițistul din Brașov care a fost prins in timp ce vindea droguri printre blocuri in uniforma de polițist facea parte dintr-o rețea de traficanți care vindea stupefiante in Brașov inca de anul trecut. Anchetatorii au stabilit ca traficanții aveau doua metode de operare in Brașov.