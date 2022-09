Cum verifici dacă ești asigurat la CNAS Serviciile medicale din Romania se acorda prin sistemul asigurarilor de sanatate, care sunt platite dintr-un fond național unic, gestionat de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate și constituit din contribuțiile romanilor. Mai bine de 5,3 milioane de romani platesc asigurari de sanatate in țara noastra. O persoana devine automat asigurata in sistemul public de sanatate daca este angajata cu contract individual de munca. Fiecare angajator are obligația de a vira lunar taxe și contribuții sociale la bugetul de stat, așa ca aceste contribuții i se rețin angajatului la sursa, din salariul brut.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat o hotarare privind specialitatile medicale si lista serviciilor medicale de telemedicina, precum si conditiile de organizare, functionare si modalitatile de acordare a acestora. Potrivit Ministerului Sanatatii, prin noile prevederi se urmareste instituirea unui complex de masuri alternative…

- Cum poți sa iți faci asigurare medicala la stat daca nu ai venituri. Cat trebuie sa platești pentru o perioada de un an Persoanele care nu sunt angajate sau nu realizeaza venituri asupra carora se datoreaza contribuția de asigurari sociale de sanatate se pot asigura in sistemul de asigurari sociale…

- Un iesean a fost obligat sa plateasca bani grei pentru ingrijirile medicale primite in Marea Britanie. Asigurarea medicala nu acoperea intreaga perioada in care fusese spitalizat. Ieseanul inca a scapat ieftin, Tribunalul recunoscand doar un sfert din pretentiile Casei Judetene de Asigurari de Sanatate.…

- Statul incearca sa asigure servicii medicale și pentru persoanele care nu sunt asigurate. Acest lucru va fi posibil dupa semnarea unui contract-cadru intre stat și CNAS care vizeaza serviciile medicilor de familie, consultații, screening și monitorizarea bolilor cronice. „Este o propunere a Casei Nationale…

- Romanii care nu beneficiaza de asigurari sociale de sanatate se vor putea inscrie in listele medicilor de familie. O propunere avansata de PSD a fost luata in calcul la nivelul institutiilor cu atributii in sanatate, in acest sens urmand a fi adoptat un proiect de hotarare de Guvern. Deputatul PSD Marius…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) propune ca persoanele neasigurate sa beneficieze de pachetul de baza de servicii medicale pentru a se cunoaste din timp starea de sanatate a populatiei si pentru a preveni suferinte si cheltuieli ulterioare, a anuntat, marti, secretarul de stat in Ministerul…

- In Romania, nu oricine iși dorește sa aiba o arma o și poate dobandi deoarece legea este cat se poate de clara in ceea ce privește categoriile de persoane care pot deține o arma, permis de port-arma și tipurile de arme.Deținerea, utilizarea și portul unei arme de foc, indiferent de tipul acesteia –…

- Cați bani caștiga un medic de familie in Romania, pentru pacienții inscriși. Ce venit realizeaza și daca nu face consultații Persoanele cu domiciliul in Romania sunt inscrise la cate un medic de familie. Cu cat are mai multe persoane inscrise, cu atat medicul de familie caștiga mai mulți bani de la…