Cum verifici dacă apa din piscină are prea mult clor. Așa îți dai seama imediat Mulți romani se intreaba cum verifici daca apa din piscina are prea mult clor, mai ales dupa ultimul incident, cel din stațiunea Olimp. Aici, nu mai puțin de 24 de persoane au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu clorul in exces care se regasea in piscina in care au inotat.

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Soluțiile clorate puse in apa pisconelor au rolul de a dezinfecta apa și de a o patra limpede, insa daca nu este respectata concentrația pot aparea probleme. Plan ROȘU de intervenție la un hotel de 5 stele din stațiunea Olimp. Numeroși turiști intoxicați, dintre care 8 copii. Care ar fi fost sursa „Foarte…

- Tragedia care a avut loc recent la o piscina din municipiul Ramnicu Sarat a scos la iveala o serie de nereguli grave. Un fost fotbalist de la CS Dinamo U17, in varsta de doar 16 ani, a murit dupa ce a petrecut o zi la aceasta piscina. Autoritațile au intervenit și au dispus oprirea temporara […] The…

- Incidentul care a avut loc la hotelul din Olimp, in urma caruia 24 de turiști au ajuns la spital intoxicați cu clorul din piscina, se poate intampla oriunde și oricand, atenționeaza specialiștii. Exista, insa, o metoda prin care ne putem da seama daca in apa s-a deversat prae mult clor.

