- "Va fi finalizat, deja au fost trecute cateva etape tehnice. Purtatorul de cuvant a prezentat mai multe interpelari, s-au realizat teste (...). Suntem in lucru cu aplicatia de portal si cu aplicatia de modificare a certificatelor. Va fi gata clar pana la 1 iulie", a declarat seful STS, citat de Agerpres…

- Platforma privind certificatele digitale COVID, care vor facilita libera circulatie in Uniunea Europeana, implementata in Romania cu suportul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), va fi finalizata pana la data de 1 iulie a acestui an, a declarat, marti, directorul Serviciului, Ionel-Sorin Balan.

- "Va fi finalizat, deja au fost trecute cateva etape tehnice. Purtatorul de cuvant a prezentat mai multe interpelari, s-au realizat teste (...). Suntem in lucru cu aplicatia de portal si cu aplicatia de modificare a certificatelor. Va fi gata clar pana la 1 iulie", a declarat seful STS, citat de Agerpres…