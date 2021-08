Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a cerut la o reuniune a Comitetului Central pentru Finante si Economie reglementarea si ajustarea veniturilor "excesiv de mari si de irationale", a informat miercuri reteaua de stiri a Partidului Comunist Chinez (PCCh) pe pagina sa web, transmite EFE.

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat joi ca tara lui va dona altor state 2 miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID-19 in 2021, a raportat televiziunea de stat CCTV, citata de Reuters. Intr-un mesaj adresat participantilor la forumul international de cooperare in privinta vaccinurilor…

- Liderii Coreei de Nord si Chinei au schimbat mesaje in care au promis sa consolideze cooperarea bilaterala cu ocazia aniversarii tratatului bilateral de prietenie, cooperare si asistenta reciproca, a informat duminica agentia de stiri nord-coreeana KCNA, transmite Reuters. Intr-un mesaj adresat presedintelui…

- Material realizat de Xinhua La o altitudine de 3.300 de metri, Sonam Tsering a oferit o hada, o eșarfa tradiționala tibetana din matase, care simbolizeaza puritatea și bunul augur, unui oaspete care venise de departe – Xi Jinping, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez…

- Slovenia, care detine de la 1 iulie presedintia semestriala a Consiliului UE, va gazdui pe 6 octombrie un summit european extraordinar pentru a lua in discutie relatiile Uniunii Europene cu China si revigorarea relatiilor cu cele sase state balcanice care aspira sa adere la blocul comunitar, a anuntat…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj tranșant tuturor liderilor lumii, cu ocazia implinirii a o suta de ani de la inființarea Partidului Comunist Chinez. Aniversarea centenarului are loc in contextul in care China se afla in competiție directa cu SUA pentru supremația globala. Celebrarea…

- Elon Musk a laudat pe Twitter un citat al președintelui chinez Xi Jinping postat cu ocazia centenarului Partidului Comunist Chinez, CEO-ul Tesla și SpaceX afirmând ca prosperitatea economica a Chinei este cu adevarat „uimitoare”, relateaza Insider.Musk a raspuns unei postari…

- China trebuie sa-si imbunatateasca modul in care isi spune „naratiunile” unei audiente globale in contextul in care cauta sa dezvolte o voce internationala care sa-i reflecte statutul pe scena mondiala, a afirmat presedintele Xi Jinping, potrivit agentiei de presa Xinhua, a transmis ieri Agentia Reuters,…