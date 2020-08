Cum vede Orban plângerea anunțată de PSD: ”Bazaconii. Așteptăm DNA să…” Premierul lasa sa se ințeleaga ca nu ar avea deloc emoții in privința plangerii penale anunțate de PSD, impotriva unor liberali din Guvern, referitor la ”racolarile” de primari social-democrați. ”Bazaconii. Nu ne e teama. Așteptam DNA sa se pronunțe pe orice tema, deși cred ca DNA-ul ar trebui sa fie foarte ocupat cu multiplele furaciuni […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca plangerea depusa de PSD la DNA privind "racolarea" de catre liberali a mai multor primari social-democrati reprezinta "bazaconii", adaugand ca procurorii anticoruptie ar trebui sa fie foarte ocupati cu "multiplele furaciuni" care au fost facute…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu se teme de plangerea penala anunțata de PSD impotriva impotriva reprezentanților liberali din Guvern, care sunt acuzați ca ii șantajeaza pe primarii social-democrați sa treaca la PNL.

