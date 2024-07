Stiri pe aceeasi tema

- “Dragi locuitori ai comunei Olanu, Numele meu este Razvan Popa și ma adresez dumneavoastra astazi cu speranța și dorința de a schimba lucrurile in bine, in comunitatea noastra. Sunt medic veterinar de profesie, absolvent al Facultații de Medicina Veterinara din București și am o experiența vasta in…

- Urmarește o noua ediție din Adevarul Live, realizata și moderata de Antoaneta Banu și astai comod pe canapeaua celebrului psihoterapeut, dr. Diana Vasile, autorul carții ”Anatomia Traumei”

- „Digitalizam 1000 de primarii și consilii județene! Finanțam cu 50 de milioane de lei transformarea digitala a autoritaților locale și aducem beneficiile digitalizarii in instituțiile cu care romanii interacționeaza cel mai des”, a anunțat ministrul Bogdan Ivan. Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan,…

- Urmarește o noua ediție din Adevarul Live realizata și moderata de Antoaneta Banu și afla de la Dr. Mariana Caramida, Medic stomatolog, Trezorierul CMSR cum sa ai o dantura sanatoasa.

- Regizorul Emanuel Parvu vine la Adevarul Live, in ediția realizata și prezentata de Antoaneta Banu. Declarații la cald despre succesul de la Cannes cu filmul Trei kilometri pana la capatul lumii

- Miercuri, 15 mai, in ședința Consiliului Tehnico-Economic (CTE) al Companiei Naționale de Autostrazi-CNAIR, s-au avizat studiile de fezabilitate ale celor 4 pasaje pietonale subterane ce vor fi construite pe sub centura Oradea.

- Cați bani face un angajat si cum se prinde un job in industria de jocuri video detaliaza Ana Pohrib, HR Manager la Amber Studio, in ediția din Adevarul Live realizata și moderata de Antoaneta Banu.