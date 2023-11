Se apropie tot mai mult 2024, an cu mai multe randuri de alegeri, inclusiv locale, astfel ca partidele politice au inceput sa-și stabileasca strategiile pentru anul electoral. Și au aparut deja și nelipsitele schimbari de tabere in randul unor primari. Despre aceste plecari ale unor edili liberali catre formațiunea social-democrata a vorbit recent și ministrul […] The post Cum vede ministrul Dezvoltarii plecarea primarilor PNL la PSD. Veștea: „Nu consider ca sunt o pierdere pentru…” first appeared on Ziarul National .