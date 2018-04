Cum vand analistii Transelectrica, 'oaia neagra' a bursei in ultimul an

Zdrobita de investitori pe bursa, Transelectrica (TEL) a ajuns actiunea lichida cu cea mai slaba evolutie din piata locala in ultimele 12 luni. Analistii mizeaza pe o stabilizare a rezultatelor financiare pe termen scurt, insa revenirea la profitul record din perioada 2014-2016 va fi imposibila fara o crestere semnificativa a bazei activelor reglementate (BAR), ceea ce presupune investitii de peste 500 mil. lei in fiecare an.

