Cum văd jurnaliștii maghiari politica din România: ”Minune, de aproape un an există stabilitate politică” O analiza a ziarului maghiar Magyar Nemzet susține ca fața de perioadele tulburi din trecutul apropiat, in Romania exista stabilitate politica dupa ce in Cabinetul Ciuca s-au coagulat o ”comunitate de interese”, scrie Agenția de presa Rador. ”Minune in Romania: de aproape un an exista stabilitate politica”, anunța Magyar Nemzet apreciind ca, cel puțin deocamdata, fiecare participant isi vede realizate propriile sale asteptari. ”Daca alegerile ar avea loc maine, social-democratii care isi pot creste sustinerea, national-liberalii care isi pot pierde cateva puncte procentuale din popularitatea lor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

