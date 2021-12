Stiri pe aceeasi tema

- Un episod deosebit de violent a avut loc vineri dupa-amiaza, 10 decembrie, in fata unui liceu din Ramnicu Valcea. Un adolescent inarmat cu un pistol si un cutit a atacat un elev al scolii in plina strada.

- Incidentul a avut loc vineri dupa-amiaza, in fata Colegiului Tehnic Forestier din Ramnicu Valcea, informeaza Politia Valcea.Primele verificari arata ca nu a fost vorba despre un conflict spontan, ci despre un eveniment generat de niste postari pe retelele de socializare.Agresorul, un tanar de 16 ani…

- Sancțiune pentru aruncarea gunoiului data de Politia Locala din Ramnicu Valcea dupa un video postat pe Facebook. In urma unei postari pe Facebook cu un film in care un tanar goleste pe jos un tomberon cu gunoi langa punctul de colectare selectiva a deseurilor din cartierul Ostroveni – langa faleza raului…

- Cel puțin trei persoane au fost ucise și alte șase au fost ranite marți, intr-un atac armat petrecut la un liceu din Oxford, Michigan, a spus un oficial al șerifului din comitatul Oakland, citat de Reuters.

- 24 total views In perioada 16-29 noiembrie 2021, cluburile și asociațiile sportive sunt invitate sa depuna la sediul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Valcea, din Ramnicu Valcea, Bulevardul Nicolae Balcescu nr.24, situația rezultatelor sportive obținute in anul competițional 2021, in vederea…

- Polițiștii Biroului rutier Ramnicu Valcea au depistat in trafic un șofer sub influența substanțelor psihoactive. Polițiștii au oprit pentru control, in municipiul Ramnicu Valcea, un autoturism condus de un tanar de 26 de ani din municipiu. In urma testarii acestuia cu aparatul drug-test, a reieșit ca…

- O evaluare independenta a Pentagonului a concluzionat ca atacul cu drona in urma caruia au fost uciși mai mulți civili afgani, majoritatea copii, nu a fost rezultatul neglijenței sau incompetenței, relateaza Politico. Nu au fost recomandate acțiuni disciplinare impotriva celor care au ordonat atacul.

- ACȚIUNI PE LINIA ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au acționat, la data de 12 septembrie a.c., in Ramnicu Valcea și comuna Vladești, fiind efectuate 8 controale la deținatorii legali de arme și muniții. Polițiștii au constatat doua infracțiuni la regimul…