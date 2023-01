Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Irina, se pare ca Dima este atras de o alta concurenta, mai exact de Sabrina. In ediția din aceasta seara Mireasa - Capriciile iubirii, concurentul i-a marturisit sentimentele, marturisind ca iși dorește sa o cunoasca mai bine pe Sabrina.

- Baieții cred ca Andrei i-a oferit flori Irinei la indemnul lui Vlad. De asemenea, ei au atras atenția ca Andrei a precizat faptul ca Irinei ii place culoarea verde cand i-a dat un buchet de flori cu ambalaj in aceasta culoare, de parca el l-ar fi ales special.

- Dupa ce a avut o intalnire pe nevazute cu Dima, Irina și-a dorit sa il cunoasca pe Andrei. Doar ca, invitata in casa baieților, Andreea a fost surprinsa, atunci cand participantul i-a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca. Discuția a deranjat-o pe Irina, care se simte nesigura in privința concurentului.

- Concurenții de la Mireasa au inceput sa se cunoasca mai bine, iar Andreea a fost invitata in casa baieților. Intalnirea a starnit destul de multe reacții, mai ales dupa ce Andrei a spus ca și-ar fi dorit sa o cunoasca mai bine, in contextul in care a spus ca este atras de Irina.

- Liniștea din casa baieților de la Mireasa a fost inlocuita cu tensiuni, dupa ce au aflat cine s-a clasat pe primul loc. Imediat dupa gala, Andrei a fost criticat de ceilalți concurenți, care spun ca nu a venit la emisiune pentru a-și gasi o viitoare soție, ci pentru a ajunge cunoscut.

- Vineri, 30 decembrie, Cristina Balan a nascut o fetița . Cantareața a ajuns deja cu micuța acasa, gemenii și-au cunoscut surioara, care poarta numele Nadeea Sofia. Intr-un interviu pentru playtech.ro , taticul Gabriel Balan a dezvaluit cum a decurs intalnirea dintre copiii lui. Și parinții, dar și gemenii…

- La petrecerea de sambata au venit și foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa. Damaris, Sebaidin, Gioergio, Denisa, Ada, Andrei au petrecut alaturi de actualii concurenți pe ritmuri orientale.

- Inga și Andrei s-au logodit la Chișinau și s-au intors aparent fericiți in casa Mireasa. Lucrurile nu stateau așa, caci ei au rupt logodna și s-au desparțit chiar in prima noapte in capitala Republicii Moldova. Iata ce are de spus familia concurentei despre intreaga situație.