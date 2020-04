Stiri pe aceeasi tema

- Point Roberts este o anomalie geografica. Orașelul este o enclava americana in extremitatea cea ma sudica a unei peninsule canadiene, iar localnicii pot ajunge in Washington, cel mai apropiat stat american, doar cu ambarcațiuni private sau cu avionul, de pe un aeroport cu o singura pista. Insa aceasta…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, patru intrebari despre situatia generata de coronavirus in Romania. Liderul ALDE vrea sa afle numarul comunicarilor primite de MS...

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus cand se așteapta ca Romania sa atinga varful pandemiei de coronavirus și de cand vor putea vorbi romanii despre relaxare, in lupta cu COVID-19.

- Ministrul german de externe Heiko Maas face apel la solidaritate internationala in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza miercuri dpa. "Eforturile nationale care ni se cer tuturor acum nu trebuie sa conduca la o spirala a egoului national", a afirmat Maas pentru dpa inaintea unei intrevederi…

- Din motive de siguranta medicala, legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID 19, incepand cu data de 18 martie 2020 pe toata durata decretarii starii de urgenta se vor lua anumite masuri la Casa Judeteana de Pensii din Constanta. Operatiunea de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a trimis, luni, o circulara cluburilor din ligile nationale de baschet, masculin si feminin, in care solicita punctul de vedere cu privire la situatia fara precedent creata in baschetul romanesc de pandemia de coronavirus, precizeaza site-ul forului…

- Compania americana Xerox a anuntat vineri ca intrerupe procesul de achizitie a companiei de tehnologie Hewlett-Packard (HP) din motive de preventie in contextul pandemiei de coronavirus si a precizat ca decizia nu are nicio legatura cu caderile de la bursa de pe Wall Street si nici nu reprezinta…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat miercuri seara ca isi anuleaza vizita prevazuta joi in Grecia, pentru a se concentra pe raspunsul la pandemia de coronavirus, transmite AFP, potrivit Agerpres.'Data fiind situatia in evolutie in Europa cu privire la COVID-19 si…