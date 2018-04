Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat cu conditii tranzactia prin care Glebi Holdings PLC preia Aamp;D Pharma Holdings NV. Potrivit Glebi Holdings PLC este parte a Grupului Penta, grup activ in Romania in sectorul jocurilor de noroc, cat si in cel medical. In ceea ce priveste sectorul medical, Grupul Penta…

- Guvernul se va concentra in trimestrul II al acestui an pe investitii si crearea unui cadru legal care sa faciliteze atragerea acestora in Romania, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dancila. "La inceputul acestei saptamani am avut bilantul guvernarii in primul trimestru, bilant…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Reacție-surpriza a președintelui Klaus Iohannis. Vineri, Iohannis, in mod neașteptat, a oferit un sprijin public acțiunii PSD de a afla adevarul in cazul listelor negre dictate de la Bruxelles. Șeful statului a spus ca nu s-a consultat cu premierul Viorica Dancila pe aceasta tema, dar ca susține…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu este de parere ca au plecat multi medici buni. Stie care sunt motivele pentru care aleg sa plece din tara. Ele nu tin de o singura autoritate, ci de intreg sistemul si de mentalitate. Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii: Un medic ca sa ramana in…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care le permite autoritatilor locale sa taie banii de investitii si sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anuntul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat si de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei…

- Sint aproape sigur ca lecturat pe dunga și mai ales cu dușmanie, comentariul meu „Am trait s-o vad și pe asta! Miniștrii PSD nu mai sint acuzați de corupție, ci de incultura”, tiparit in numarul anterior, va fi stirnit nedumeriri și evident intrepretari tendențioase, in genul Ion Cristoiu apara guvernul…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…