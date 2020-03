Stiri pe aceeasi tema

- Prima potențiala metoda de producere a unui vaccin impotriva temutului coronavirus din China a fost pusa pe hartie de o echipa de cercetatori romani, la Timișoara. Țara noastra nu are in acest moment resurse sa și fabrice un astfel de vaccin, pentru ca „sa producem vaccinuri ar fi ca și cum ne-am propune…

- Cabinetul Orban a aprobat alocarea sumei de 7.000.000 de lei pentru organizarea acestei competiții, iar imediat dupa anunțul premierului, președintele FRH Alexandru Dedu le-a transmis colaboratorilor apropiați cine va fi persoana care se va ocupa, va coordona și va raspunde de organizarea acestei…

- Comitetul permanent al Parlamentului chinez s-a intrunit luni și a hotarat "interzicerea completa" a comerțului de animale salbatice, "abolirea prostului obicei de a consuma prea multe animale salbatice și protejarea eficienta a sanatații și vieții populației", a anunțat televiziunea de stat CCTV,…

- „Urmare a hotararilor instanțelor din dosarul nr. 858/62/2019, cu referire la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager al Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie din Brașov, mai exact la contestarea procedurii de concurs, am luat decizia de a demisiona din funcțiile de membru…

- Initierea consolidarii fiscale in cursul acestui an este necesara, dar dificila, in contextul calendarului electoral si al prevederilor noii legi a pensiilor, se arata in minuta sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al BNR din 8 ianuarie 2020, scrie Agerpres. Potrivit documentului,…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a declarat miercuri ca ar renunta la pensie daca se aproba legislatia care interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, informeaza Agerpres. Alegerea lui Isarescu este fireasca, din moment ce salariul anual de guvernator, de peste…

- ​Pentru cursul mediu anual euro-leu estimam o creștere de la 4.75 în 2019 la 4.87 în 2020. În acest scenariu cursul ar putea fluctua in intervalul (4.81-4.87) la final de iunie 2020, respectiv in intervalul (4.83-4.90) la sfârșit de decembrie 2020, explica economistul șef al…

- Bank of China, a patra institutie bancara din lume ca marime, vine in Romania Bank of China, a patra cea mai mare institutie bancara din lume, isi inaugureaza luni, 16 decembrie, sucursala din Bucuresti, cu ocazia implinirii a 70 de ani de relatii diplomatice intre Republica Populara Chineza si Romania.…