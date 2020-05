Cum va putea ANAF să plătească chiriile pentru starea de urgență (Lege) Dincolo de intentia generoasa, Legea 62/2020 transforma ANAF in instituție de credit, iar specialiștii din ministere mai au doua saptamani pentru a elabora procedurile de punere in aplicare. Cu alte cuvinte, o lege care se va putea aplica numai dupa ce vor fi publicate legendarele „norme metodologice”, scrie un contributor specializat al platformei Republica.ro In […] The post Cum va putea ANAF sa plateasca chiriile pentru starea de urgența (Lege) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

