Cum va potoli Marea Neagră setea de energie a Europei Cea mai lunga și mai adanca linie submarina de energie din lume urmeaza sa fie instalata intre țarmurile estice și vestice ale Marii Negre. Spre finele anului trecut, liderii Azerbaidjanului, Georgiei, Romaniei și Ungariei un acord care prevede transmiterea energiei verzi din Caucazul de Sud catre Europa și face parte din planurile mai ample ale Uniunii Europene (UE) pentru diversificarea energetica. Acest eveniment a fost extrem de laudat de catre președintele Comisiei, Ursula von der Leyen, drept un proiect „plin de posibilitați”. Azerbaidjan e rol cheie in proiect Azerbaidjanul, un producator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

