- Un barbat din Cluj a avut parte de o surpriza ”delicioasa” cand ajuns in parcare, seara trecuta. Mașina acestuia a fost manjita cu ketchup, iar responsabila pentru ”opera de arta” ar fi chiar amanta, care i-a lasat și un mesaj.

- Instanta a decis restituirea la Parchet a dosarului deschis cu opt ani in urma pentru distrugerea unui conac, monument istoric, retrocedat lui Dominic Habsburg-Lothringen in 2008. Judecatorul de Camera Preliminara s-a pronuntat ieri pentru restituirea la Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a dosarului…

- Un pod a fost montat stramb și lasat așa pe tronsonul Sebeș-Turda de pe autostrada A10, unde au fost surprinse doar 3 utilaje care lucrau. Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a promis ca vom putea circula pe A10 in toamna.Pod stramb montat și lasat așa pe A10Imaginile filmate de o drona, joi,…

- Pustiul de doar 16 ani e un adevarat fenomen in lumea sportului! Mai ales ca a provine din Romania, unde infrastructura lipseste cu desavarsire si bugetul pentru sportul de performanta e ultima grija a Guvernului.

- Suferința fara margini in familia interpretului Viorel Cireș. Mezinul familiei, Bogdan a murit la doar 8 anișori, iar astazi, 20 iulie micuțul este petrecut pe ultimul drum. Vestea tragica a fost data de mama baiatului pe pagina ei de Facebook.

- Directia pentru Protectia Copilului Dambovita a inceput, de putin timp, sa prezinte povestile de viata ale beneficiarilor din centrele sociale. Sunt oameni simpli, cu pasiuni si hobby-uri comune cu celelalte persoane care nu au fost loviti de soarta, la un moment dat.

- Starea de alerta a fost prelungita in Romania cu inca 30 de zile. Autoritatile sanitare dau semnale ca sunt precaute in ceea ce priveste ridicarea restrictiilor ramase in vigoare, asta dupa ce tot mai multe state europene au raportat cresterea numarului de infectari cu tulpina indiana (Delta).