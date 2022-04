Cum va plăti Ungaria gazul rusesc Ungaria a anunțat ca va plati gazul rusesc in ruble, așa cum a cerut Kremlinul, de teama sa nu-i fie sistata furnizarea… Și grupul energetic austriac OMV se pregatește sa-și deschida conturi in ruble, dupa cum au declarat surse citate de publicația Financial Times. Discuțiile pe acest subiect s-au intensificat in ultimele ore, de cand Rusia a oprit livrarile in Polonia și Bulgaria tocmai pentru ca aceste țari au refuzat sa faca plați in moneda ruseasca. „85 la suta din aprovizionarea noastra cu gaze provine din Rusia, la fel și 65 la suta din aprovizionarea cu petrol. Acest lucru este determinat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

