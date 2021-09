Cum va negocia Florin Cîțu refacerea coaliției de guvernare. Ce oameni de la USR PLUS vor avea INTERZIS Noul președinte al PNL Florin Cițu va trebui, in zilele urmatoare, sa demareze negocierile pentru refacerea coaliției de guvernare cu USR PLUS, in condițiile in care aceasta formațiune va accepta negocieri cu premierul, pe care l-au contestat. Cițu susține ca daca nu va reuși sa aduca USR PLUS la masa negocierilor, va demara discuții cu […] The post Cum va negocia Florin Cițu refacerea coaliției de guvernare. Ce oameni de la USR PLUS vor avea INTERZIS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

