Cum va începe școala în România! Premierul adezvăluit planul Se apropie un nou an școlar și nimeni nu știe inca in ce fel se vor desfașura cursurile pentru elevii romani. Este clar ca va trebui pastrata distanța sociala, insa cum s-ar putea face asta cu 30 de elevi in clasa? Autoritațile discuta despre cateva variante pentru desfașurarea orelor. Ce variante au autoritațile pentru deschiderea școlilor Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Premierul Orban spune ca un grup interministerial constituit recent a pus pe masa mai multe scenarii pentru ca elevii sa poata studia cat mai aproape de normalitate. Se are in vedere varianta cu toții elevii… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

