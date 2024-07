Stiri pe aceeasi tema

- Cu veste brodate complex, halate plisate și accesorii inspirate de costumele tradiționale, ținutele Mongoliei pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024 au devenit virale pe rețelele sociale, de cand au fost dezvaluite saptamana trecuta, scrie d igi24.ro .

- Comitetul Executiv al Comitetului Național Olimpic și Sportiv (CNOS) de la Chișinau a decis ca arcașii Dan Olaru și Alexandra Mirca sunt sportivii care vor purta drapelul Republicii Moldova la ceremoniile Jocurilor Olimpice de la Paris. Intr-un interviu cu Europa Libera , președintele CNOS, Nicolae…

- Pugilista Lacramioara Perijoc, vicecampioana europeana, participa pentru prima oara la Jo (n.r. – Jocurile Olimpice), in aceasta vara, la Paris. Cu ceva mai bine de o saptamana inaintea startului competitiei supreme, Lacramioara a declarat ca are ca obiectiv o clasare pe podiumul olimpic si sa obtina…

- A 33-a ediție a Jocurilor Olimpice de Vara va avea loc la Paris intre 26 iulie și 11 august 2024 The post IONELA ȘI MARIUS COZMIUC Purtatorii Drapelului Romaniei la Jocurile Olimpice 2024 din Paris first appeared on Informatia Zilei .

- In cadrul ședinței de joi, 4 iulie, a COSR, membrii Comitetului Executiv au votat in unanimitate ca soții Ionela și Marius Cozmiuc, ambii cu rezultate deosebite in canotaj, sa fie portdrapelul Romaniei la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Ionela Cozmiuc, ...

- Jocurile Olimpice de la Paris ar putea fi cele mai calduroase inregistrate vreodata, potrivit unui raport citat de The Guardian. Odata cu valul sufocant de caldura din toata Europa, tot mai mulți sportivi și-au exprimat ingrijorarea privind canicula extrema prognozata in perioada Jocurilor Olimpice,…

- Americanca Sha’Carri Richardson, 24 de ani, a caștigat finala de 100 m a concursului de calificare din SUA in 10,71s, cel mai bun timp al anului, și s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris. Campioana mondiala anul trecut, la Budapesta, in proba-regina a atletismului, Sha’Carri Richardson și-a…

- Eduard Novak a fost cooptat! Eduard Novak, singurul campion paralimpic al Romaniei, fost Ministru al Sportului, și participant la cea de-a șasea ediție a Jocurilor Paralimpice din cariera in aceasta vara, a fost cooptat pentru a face parte din Comunitatea Ambasadorilor Allianz – partener Mondial al…