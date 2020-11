Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a comentat ultimele cifre facute publice de Grupul de Comunicare Strategica și spune ca numarul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastra o sa creasca progresiv. „Vom avea o creștere progresiva și-n urmatoarele zile. Masurile luate ar trebui sa-și faca efectul…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “La nivel national, am cerut (acest lucru, n.r.) la spitalele…

- Italia a inregistrat miercuri cea mai mare creștere zilnica a cazurilor de coronavirus de la inceputul pandemiei, arata ultimele cifre din Ministerul Sanatații din țara. La fel și Germania. Totuși mortalitatea in cele doua țari se pastreaza cu mult sub cea din Romania, arata cifrele oficiale. Autoritațile…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- De la debutul starii de urgenta in Romania din cauza pandemiei de COVID-19 si pana pe 1 septembrie, mai mult de 1,29 milioane de munca au fost incetate, conform unei analize a publicației Ziarul Financiar, pe baza informatiilor oferite de Inspectia Muncii. Numarul contractelor de munca noi inregistrate…

- Capacitațile de testare și resursele asociate acestora sunt esențiale pentru raspunsul la epidemia de COVID-19, subliniaza Comisia Europeana in noile recomandari cu privire la pandemie. Comisia propune realizarea unei strategii comune la nivelul UE privind metodologiile de testare, menționand ca, pe…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat sambata ca a cerut oficialilor Uniunii Europene 10 milioane de vaccinuri anti Covid 19, in momentul in care vaccinul va intra pe piata. Ministrul a mai spus ca Romania poate avea acces la acest vaccin printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia…