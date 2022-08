Stiri pe aceeasi tema

- Primaria iși asigura plinul de stalpi și garduri pentru pietoni, pentru urmatorii patru ani. Dupa ce a achiziționat , in noiembrie anul trecut, 211 stalpi din fonta pentru delimitarea accesului pietonal și auto, de data asta municipalitatea vrea mai mult. Vrea sa aiba propriul furnizor care sa-i asigure,…

- La nivelul judetului Iasi, in vederea sustinerii probelor din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat, a carui prima proba este astazi, s-au inscris 1.086 candidati, 731 din seria curenta si 355 din seriile anilor anteriori. Probele scrise se vor sustine in 3 centre de examen organizate…

- Primarul Craiovei a anuntat deschiderea Bazinului Carol, insa activitatea ce tine de organizarea cursurilor de inot de nu este definitivata, chiar daca se doreste ca acesta sa fie functional de la 1 septembrie. Unele detalii au fost puse la punct, insa mai sunt altele, foarte importante, care inca nu…

- Lia Olguta Vasilescu, primarul Craiovei, a anuntat miercuri pe pagina sa de facebook ca in luna august va avea loc primul eveniment organizat de primarie si DJS Dolj la bazinul de inot de la Colegiul „Carol I“. „Așa cum am anunțat la inceputul verii, bazinul de inot de la Colegiul “Carol I“ va putea…

- N. D. La acest sfarșit de saptamana, mai exact pe data de 24 iulie a.c., Clubul de Turism și Arte Escamonde Ploiești va organiza, impreuna cu Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiesti (Zoo Ploiești – Bucov), concursul „Aventura si Orientare”. Competiția va consta in parcurgerea unui…

- O parcare de pe Calea Bucuresti, aflata pe prima strada de pe dreapta, dupa Carrefour-ul de la Rotonda, din directia Universitate – Institut, este sufocata de un teren privat, care a fost impremuit din senin. Zona este cunoscuta ca fiind una foarte aglomerata, iar masinile abia reusesc sa se strecoare.…

- CARANSEBEȘ – Bazinul ar urma sa fie construit chiar in incinta actualului ștrand municipal și ar putea fi utilizat atat in scop didactic, cat și de agrement. Iar fondurile necesare ar fi asigurate de Compania Naționala de Investiții (CNI)! Deocamdata, inițiativa este in faza de dezmembrare a terenurilor…

- Șeful administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai, dupa cum arata UNIAN, spune ca rușii incearca acum sa cucereasca Severodonețk din regiunea Lugansk. Practic, trupele ruse vor sa incercuiasca Severodonețk din patru direcții diferite și sa sparga linia de aparare. Deocamdata, potrivit…