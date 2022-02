Stiri pe aceeasi tema

- Președinta țarii Maia Sandu susține ca actul de constatare emis de Autoritatea Naționala pentru Integritate (ANI) in cazul președintei Curții Constituționale Maia Sandu este ilegal. Declarația a fost facuta pe 3 ianuarie. „Din cite ințeleg eu și nu sint specialist in domeniu, aceasta constatare a ANI…

- Scenariile dupa care vor functiona scolile incepand de luni, 3 ianuarie 2022 The post Scenariile dupa care vor functiona scolile incepand de luni, 3 ianuarie 2022 first appeared on Partener TV .

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a oprit de la comercializare peste 550 de kilograme de produse alimentare din magazinele Penny, Profi si Carrefour din Busteni si Predeal, in urma controalelor efectuate in zilele premergatoare Craciunului, potrivit unui comunicat remis…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat luni tarifele pentru terminarea apelurilor in retele fixe si mobile din Romania vor scadea incepand cu 1 ianuarie 2022, potrivit news.ro. "Incepand cu 1 ianuarie 2022, tarifele pentru terminarea apelurilor…

- Cadrul legal secundar in domeniul securitatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice va fi revizuit si actualizat, iar procesul de acordare a licentelor pentru benzile de frecvente 700 MHz, 1500 MHz si 3400 - 3800 MHz va continua, reiese din Planul de actiuni pentru anul 2022, publicat…

- Guvernul Ciuca face primii pași, iar o particularitate a acestuia este determinata de numarul mare de ministere pe care il incadreaza. Mare este insa și averea celor care au preluat portofoliile in noul Executiv. Sorin Grindeanu sau Vasile Dancu sunt doar doi dintre șefii de ministere ale caror declarații…

- Un numar de 45 de amenzi, in valoare de 274.000 de lei, au fost aplicate, pana in prezent, in urma controalelor facute de comisari de la Protectia Consumatorilor la complexul Dragonul Rosu. Printre neregulile gasite se numara lipsa preturilor sau a informatiilor in limba romana de pe etichete, dar si…

- ANI depistat mai multe conflicte de interese și incompatibilitați de funcție in cazul unor primari, foști primari și viceprimari, cit și in cazul unui director de intreprindere pentru sivicultura, transmite Noi.md Autoritatea Naționala de Integritate a constatat cinci incalcari, care au fost savirșite…