In ciuda unui fond de economii de 33 de miliarde de euro, piețele de capital sunt subdezvoltate, in timp ce sectorul bancar este insuficient dimensionat pentru a face fața cererilor tot mai mari de cheltuieli. Cerințele sunt enorme: Comisia Europeana a estimat ca tranziția energetica necesita o suma suplimentara de 620 de miliarde de euro […] The post Cum va finanța Europa tranziția energetica? first appeared on Ziarul National .