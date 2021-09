Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi o noua informare meteo, care vizeaza mai multe zone ale țarii. In intervalul 16 septembrie, ora 19:00 – 18 septembrie, ora 10:00 in vestul, centrul și nordul țarii, precum și in zonele de munte vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica…

- ANM: Informare de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate Foto: Arhiva. Vremea se va schimba începând din noaptea care urmeaza, iar Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o informare de instabilitate atmosferica si cantitati de apa însemnate în…

- Ziua de vineri va aduce temperaturi mai placute, comparativ cu intervalul precedent, in care unele zone din țara au avut de infruntat canicula. Nu vor lipsi, insa, nici ploile și manifestarile de instabilitate atmosferica. De la ora 10:00, va intra in vigoare o informare meteo emisa de Administratia…

- Temperaturile mai scad ușor, in aceasta a doua zi a saptamanii și in regiunile sudice și sud-estice, dupa ce locuitorii acestor zone au infruntat arșița toropitoare. Chiar și așa, pentru marți, 3 august, este in vigoare o avertizare COD GALBEN, inclusiv in Capitala, prin intermediul careia Administrația…

- Informare meteorologica Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o informare meteorologica de instabilitate atmosferica, valabila de la ora 03.00 pana la ora 22.00. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, mai ales dupa amiaza si seara, local in zona de munte, precum si in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis trei atentionari de instabilitate atmosferica pentru Romania. Astfel, pe langa codul galben de canicula care vizeaza preponderent sudul tarii, ANM a anuntat ca astazi si maine, in aproape toata tara se vor inregistra si ploi abundente.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, astazi, o informare de instabilitate atmosferica, valabila la nivelul intregii tari pe parcursul acestei zile, respectiv o alerta de canicula, ce vizeaza indeosebi zone din vest, sud-vest si sud, pana duminica. Potrivit meteorologilor, pe parcursul…

- Frutunile pun stapanire pe mare parte din tara. Administratia Nationala de Meteorologie e emis cod portocaliu de instabilitate termica si ploi abundente in Translivania, Maramures, Dobrogea, dar si local in Moldova, Muntenia si jumatatea de nord a Crisanei.