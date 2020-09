Cum va fi vremea. Prognoza pentru ziua de miercuri, 16 septembrie A treia zi a saptamanii nu aduce schimbari la nivel de vreme, fața de intervalul anterior. Prognoza pentru ziua de miercuri anunța vreme frumoasa și calda, in unele zone cu maxime specifice mai degraba verii, decat mijlocului primei luni de toamna. Cerul va fi mai mult senin in majoritatea regiunilor și variabil in sud-vestul și […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

