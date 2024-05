Cum va fi vremea pe 1 iunie: temperaturile ajung la 33 de grade Celsius

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, valorile termice vor fi mai ridicate fața de intervalul anterior, astfel ca vremea va deveni calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, insa mai ales dupa-amiaza și seara, instabilitatea atmosferica se va manifesta prin innorari, temporar accentuate, averse, descarcari electrice și intensificari…

- VREMEA in Alba, in saptamana 6-12 mai. Doua zile calde, apoi mai frig, cu ploi și furtuni. Prognoza meteo pe localitați Vremea in Alba, in saptamana 6-12 mai. Temperaturile cresc in urmatoarele doua zile, pana la valori de 25-26 de grade Celsius. Apoi vremea se racește și sunt anunțate ploi și furtuni.…

- Racire accentuata a vremii in Romania. De la maxime de peste 30 de grade Celsius, luni, temperaturile scad sub 10 grade pe parcursul saptamanii, iar vremea capricioasa revine cu ploi și ninsori.

- Meteorologii au adus prognoza meteo pentru urmatoarele zile iar veștile sunt unele tulburatoare. Se apropie cea mai calda zi de anul acesta, insa va fi urmata de o zi rupta parca dintr-un alt anotimp! Administrația Naționala de Meteorologie a adus prognoza meteo pentru urmatoarele zile, iar veștile…

- Meteorologii anunța ca, in acest weekend, vremea va fi una nespecifica perioadei in care ne aflam, continuand sa se incalzeasca. Valorile din termometrele vor atinge, din nou, maxime chiar și de peste 30 de grade Celsius la umbra, inclusiv la inceputul saptamanii viitoare. In ultimele zile, in Romania,…

- Alina Șerban, meteorolog in cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat, cum va fi vremea in perioada urmatoare. Potrivit meteo rologului, temperaturile vor fi in creștere pana la inceputul saptamanii urmatoare, temperaturile aratand chiar peste 30 de grade Celsius. De la inceputul…

- Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi, Moldova se bucura de o zi predominant insorita, cu cerul senin. Temperaturile vor atinge un maxim de 19.6 grade Celsius și un minim de 9.3 grade Celsius.

- Vremea se racește tot mai rau. Daca zilele trecut mai aveam parte de puțin soare sau de temperaturi de 12-13 grade Celsius, astazi, 07 martie a.c., dambovițenii nu vor vedea in termometre mai mult de 7 grade. In zonele nordice, maxima zilei nu va depași, pe alocuri, 5 grade Celsius. Cerut se va menține…