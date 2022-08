Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru luna august. Nici in ultima luna de vara nu scapam de canicula și vom avea din nou temperaturi record. Potrivit prognozei publicate de ANM pentru luna august, in saptamana 1-8 august, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat…

- Meteorologii au anuntat ca in luna august vremea va fi calda in majoritatea regiunilor tarii, cu temperaturi peste mediile normale ale perioadei. In ceea ce priveste precipitatiile, acestea vor fi in cantitati mici, precizeaza specialistii. Prognoza meteo saptamana 1-8 august Valorile termice vor fi…

- VREMEA in Romania, 18-24 iulie: seceta accentuata și canicula, in a doua parte a saptamanii. Prognoza pe regiuni In saptamana care urmeaza va fi vreme deosebit de calda in țara. Maximele vor fi de 36-38 de grade Celsius. Deocamdata, valul de canicula extrema din vestul Europei nu va aduce și maxime…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru ziua de luni, 18 iulie 2022, in fiecare parte a Romaniei. La ce temperaturi sa ne așteptam pentru ziua de maine, in intreaga țara.

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 28-06-2022 Ora : 10:30 Nr. mesajului:2 Intervalul : 29, 30 iunie și 1 iulie; Zonele afectate : conform textului și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 2 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- VREMEA pana in 10 iulie: Zonele in care caldura devine greu de suportat. Unde vor fi peste 37 de grade. Prognoza pe 2 saptamani Vremea se incalzește considerabil in aceasta saptamana, in toate zonele țarii. Cel mai cald va fi miercuri, joi și vineri, iar in vestul țarii sunt anunțate maxime de 37 de…

- Astazi, temperaturile vor fi mult mai scazute decat in perioada care tocmai au trecut. Asta nu inseamna ca va trebui sa ne facem griji, deoarece de vineri, lucrurile se vor schimba in totalitate. Daca v-ați pregatit vacanța la mare sau la munte, in timpul weekendului, ar trebui sa știți ca de vineri…

- VREMEA in ALBA, 20-26 iunie: canicula și cateva furtuni. Prognoza meteo pe zile, in localitați din județ Vremea se incalzește saptamana viitoare in județul Alba, dar vor fi variații de temperatura de la o zi la alta. Sunt anunțate maxime de peste 30 de grade Celsius, spre finalul intervalului. Vor mai…