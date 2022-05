Stiri pe aceeasi tema

- Cum va fi VREMEA pana in 15 mai 2022, in Alba. Temperaturi crescute, insa șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 15 mai 2022, in Alba. Temperaturi crescute, insa șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar cu șanse de averse,…

- Cum va fi VREMEA pana in 8 mai 2022, in Alba. Temperaturi crescute, insa șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 8 mai 2022, in Alba. Temperaturi crescute, insa șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar cu șanse de averse, la…

- Cum va fi VREMEA pana in 1 mai 2022, in Alba. Temperaturi crescute, dar șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 1 mai 2022, in Alba. Temperaturi crescute, dar șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, insa cu șanse de averse, la…

- Cum va fi VREMEA pana in 17 aprilie 2022, in Alba. Temperaturi crescute și șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 17 aprilie 2022, in Alba. Temperaturi crescute și șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar și cu șanse de averse,…

- Cum va fi VREMEA pana in 10 aprilie 2022, in Alba. Temperaturi crescute și șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 10 aprilie 2022, in Alba. Temperaturi crescute și șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar cu șanse de averse,…

- Cum va fi VREMEA pana in 3 aprilie 2022, in Alba. Temperaturi crescute și puține șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 3 aprilie 2022, in Alba. Temperaturi crescute și puține șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar cu puține…

- Cum va fi VREMEA pana in 27 martie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și fara șanse de averse, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 27 martie 2022, in Alba. Temperaturi scazute și fara șanse de averse, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar și fara șanse…

- Cum va fi VREMEA pana in 20 martie 2022, in Alba. Șanse scazute de averse și temperaturi crescute, la nivel județean Cum va fi VREMEA pana in 20 martie 2022, in Alba. Șanse scazute de averse și temperaturi crescute, la nivel județean Saptamana care urmeaza va fi una cu temperaturi crescute, dar și cu…