- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 martie. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca la inceputul primei saptamani valorile termice diurne vor fi in crestere treptata, astfel ca in perioada 3-5 martie vremea va fi calda, cu maxime medii de 14...16 grade, apoi se va raci…

- Meteorologii au emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. Se anunța ger și ninsori in unele regiuni din țara Vremea se va raci accentuat de joi. Temperaturile vor crește abia de saptamana urmatoare. Vremea in Banat In Banat, in primele zile ale intervalului de prognoza vremea va fi deosebit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pe urmatoarele patru saptamani. Meteorologii anunța temperaturi mai mari decat cele obișnuite pentru aceasta perioada. Vremea in perioada 8 – 15 februarie Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada,…

- Meteorologii anunța vreme mai calda decat de obicei in primele zece zile ale lunii februarie. Temperaturile vor aduce aminte mai degraba de primavara, dar nu pentru mult timp. Apoi se racește din nou și vor fi și perioade cu ninsori. Cel mai frig va fi dupa 13 februarie, cand vor fi condiții de ger…

- Vremea se racește in urmatoarele zile și ajungem la temperaturi de minus 4 – 8 grade. Apoi temperaturile vor urca, insa saptamana viitoare va fi dominata de varianții. Precipitații se așteapta in perioada 25 – 27 ianuarie și 31 ianuarie – 3 februarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a…

- Meteorologii anunta cum va fi vremea in urmatoarele patru saptamani. Temperaturile vor fi peste cele normale in doua saptamani din patru. Vor cadea si precipitatii, iar in sudul, sud-estul, vestul și nord-vestul țarii vor fi in exces. Saptamana 11 – 18 ianuarie Valorile termice vor…

- In urmatoarele zile, gerul pune stapanire pe Romania. Meteorologii ANM anunta temperaturi de minus 18 grade, dar si ninsori. Temperaturile incep sa creasca usor dupa data de 19 ianuarie. Ger cumplit in Transilvania In primele 3 zile ale intervalului se vor inregistra temperaturi maxime, in medie, de…

- Vremea va fi deosebit de calda pentru prima saptamana din ianuarie, in majoritatea regiunilor, insa ulterior va intra intr-un proces de racire, devenind normala din punct de vedere termic, in timp ce probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe parcursul celor doua saptamani, arata…