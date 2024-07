Stiri pe aceeasi tema

- Vremea va fi capricioasa in perioada 22 iulie – 4 august, conform prognozei realizate de Administrația Naționala de Meteorologie. Totuși, meteorologii anunța ca vom mai avea de indurat temperaturi ridicate, insa vor fi și zile in care sunt așteptate ploi.

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Prognoza meteo pentru TransilvaniaIn primele două zile din interval, media temperaturilor maxime va fi in jurul a 30 de grade, apoi va scădea semnificativ, iar in zilele de 25 și 26 iulie cand se…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani. Astfel, in ultima saptamana din iulie și primele trei din august vom avea in mare parte canicula, insa se vor inregistra și ploi, mai ales in ultima saptamana din iulie. Vremea in saptamana 22 iulie - 29…

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) au emis o prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Descopera cum va fi vremea in perioada 15 iulie-12 august 2024 și la ce ar trebui sa te aștepți in perioara urmatoare, mai ales daca pleci in concendiu.

- Vremea caniculara, cu valori termice maxime ce tind spre 39 de grade in majoritatea regiunilor, va caracteriza urmatoarele doua saptamani (8 – 21 iulie) din punct de vedere meteorologic, in timp ce probabilitatea de aparitie a ploilor va fi destul de scazuta, releva din prognoza publicata, ieri , de…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo valabila pana dupa prima saptamana a lunii iulie. Astfel, in Transilvania, in ultima saptamana din luna iunie și in prima din iulie, media maximelor termice se va situa, in general, intre 29 și 31 de grade, iar a minimelor intre 13 și 16…

- Cum va fi VREMEA pana in 8 iulie 2024, in Transilvania și la munte: Valul de caldura persista, cu arșita și vijelii. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele 2 saptamani Cum va fi VREMEA pana in 8 iulie 2024, in Transilvania și la munte: Valul de caldura persista, cu arșita și vijelii. Prognoza…

- Cum va fi vremea pana in 1 iulie 2024: Temperaturi mai crescute decat cele normale și canicula in unele zone. Prognoza meteo de la ANM, pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi vremea pana in 1 iulie 2024: Temperaturi mai crescute decat cele normale și canicula in unele zone. Prognoza meteo de la…