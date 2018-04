Stiri pe aceeasi tema

- Pentru zilele de Paste, meteorologii anunta o vreme normala, cu temperaturi ridicate in timpul zilei, de pana la 22 de grade Celsius in sud si sud-estul tarii. O exceptie de la vremea calda se va inregistra in Dobrogea, unde vantul puternic care va bate dinspre mare va cobori mercurul din termometre…

- Meteorologii anunța noi episoade de vreme extrema in Romania. Vremea se incalzește, in prima faza, in cursul saptamanii viitoare, ajungand la maxime de 18-20 de grade in weekendul viitor. Dar apoi nu e exclus sa avem noi infiltrații de aer rece! Va fi supriza neplacuta de Paște? Vestea buna: vine primavara…

- Recent, meteorologii au realizat o prognoza meteo pentru weekend și au avertizat ca vremea se va schimba drastic in majoritatea județelor din țara! La ce ar trebui sa ne așteptam in zilele de sambata și duminica?

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Astfel, potrivit specialistilor, incepand de duminica, temperaturile vor scadea in toata tara.Vremea se va incalzi usor cu ploi slabe in vestul si nord-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 3 si 14 grade, iar cele…

- Iarna e departe de a se fi terminat, in ciuda valorilor mari din termomentre. Potrivit ANM, dupa temperaturile anormale pentru aceasta perioada, urmeaza un nou val de frig și precipitații sub forma de ploaie, lapovița și ninsoare, in mai multe regiuni ale țarii.

- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Meteorologii de la ANM au emis o estimare a valorilor termice medii pentru perioada de prognoza 29 ianuarie - 11 februarie.Astfel, în Transilvania, în prima saptamâna de prognoza vremea va fi mai calda decât ar fi normal pentru aceasta perioada. Mediile regionale…

- Vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice si de sud. In nord-vestul, nordul si centrul tarii, iar in primele ore si in vest, innorarile vor persista si, pe arii restranse, vor cadea precipitatii slabe, predominant sub forma…