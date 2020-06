Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de vreme instabila, valabila pana la miezul noptii. Se prevad ploi de scurta durata insoțite de descarcari electrice, iar izolat sunt prognozate averse puternice cu grindina și vijelie.

- Maine, in tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 27 grade, iar la Balti și Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol se vor inregistra 29. La Leova vor fi 31 de grade, iar la Comrat si Cahul se asteapta 32 de grade. Maine, in Capitala cerul va fi variabil.

- Maine, in țara sunt anuntate ploi. La Briceni, Soroca si Balti vor fi 16 grade, iar la Orhei cu unul mai mult. 18 grade se asteapta la Tiraspol. La Leova sunt prognozate 19 grade, la Comrat 20, iar la Cahul 21. Maine, in Capitala sunt prognozate ploi.

- Maine, in cea mai mare parte a tarii cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 20 grade, iar la Balti cu unul mai mult. 22 grade sunt prognozate la Orhei. La Tiraspol sunt anunțate 23, iar la Leova 24. La Cahul si Comrat nu vor fi mai mult de 25 de grade.

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de ploi puternice in toata țara, valabila pana la ora 23.00. Se asteapta precipitatii cu descarcari electrice si vijelie, iar izolat va cadea grindina. Maine, in tara sunt prognozate ploi insotite de descarcari electrice.

- In tara cerul va fi variabil maine. La Briceni si la Soroca se vor inregistra 22 de grade, iar la Balți si la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol se vor inregistra 25 de grade, iar la Leova si Comrat vor fi 26. La Cahul termometrele vor arata 27 de grade.

- Meteorologii prognozeaza ingheturi in urmatoarele trei zile. Specialiștii au emis o avertizare Cod Galben in acest sens, valabila incepand de maine pana in 23 aprilie. Astfel, noaptea si in primele ore ale dimineații sunt prognozate temperaturi intre -1 și -4 grade.

- Maine, in țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi 12 grade, iar la Balți cu unul mai mult. La Orhei se vor inregistra 14 grade, la Tiraspol 15, iar la Leova 16. La Comrat se va incalzi pana la 17 grade celsius. Maine, in Capitala vremea va fi calda.