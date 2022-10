Cum va fi vremea la început de noiembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Meteorologii anunța valori termice mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani. Saptamana 10– 17.10 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va avea o tendința deficitara in cea mai mare parte a țarii, dar mai ales in regiunile estice […] The post Cum va fi vremea la inceput de noiembrie. Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

