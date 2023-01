Cum va fi vremea la debutul saptamanii care urmeaza in Dobrogea In intervalul 16.01.2023 ora 08:00 17.01.2023 ora 08:00, vremea se va incalzi, astfel ca temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 8 si 11 grade, iar cele minime intre 2 si 7 grade. Cerul va fi temporar noros, iar vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare dupa amiaza si noaptea.Dimineata, pe arii restranse, va fi ceata in Dobrogea. Potrivit meteorologilor, in intervalul 17.01.2023 ora 08:00 18.01.2023 ora 08:00, la malul marii, vremea va continua sa se incalzeasca, devenind de ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

