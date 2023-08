Cum va fi vremea la București în următoarele două zile Caldura se va intensifica in Capitala pana marți, 22 august, iar temperatura maxima va fi de 39 de grade, a anunțat duminica, 20 august, Administrația Naționala de Meteorologie.„Valul de caldura se va intensifica, disconfortul termic va deveni accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa peste pragul critic de 80 de unitați. Va fi canicula, cu maxime termice de 37…38 de grade, iar luni (21 august) se vor inregistra 39 de grade”, au transmis meteorologii.Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 18-22 de grade, iar cerul va fi variabil, mai mult senin in timpul dimineților și… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Bucureștiului inca nu au scapat de vremea sufocanta. Pana duminica seara, Capitala este sub cod de canicula. Vremea va fi caniculara in Bucuresti, in urmatoarele zile, maximele termice urmand sa ajunga la 37 de grade Celsius, conform prognozei speciale emise, miercuri, de Administratia Nationala…

- Canicula va continua și in acest weekend, 5-6 august, a anunțat Elena Mateescu, director general Administrația Naționala de Meteorologie.Canicula va fi și sambata, dar pe arii restranse. In majoritatea zonelor țarii temperaturile vor incepe sa scada. Valul de caldura ce va persista sambata va scadea…

- Canicula va continua și in acest weekend, 5-6 august, a anunțat Elena Mateescu, director general Administrația Naționala de Meteorologie.Canicula va fi și sambata, dar pe arii restranse. In majoritatea zonelor țarii temperaturile vor incepe sa scada. Valul de caldura ce va persista sambata va scadea…

- Valul de caldura se va extinde in vestul, sudul si partial in estul tarii pe parcursul zilei de luni iar temperaturile maxime se vor incadra in general intre 34 si 37 de grade, potrivit unei atentionari Cod galben emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Disconfortul termic va fi ridicat, iar…

- Potrivit sursei citate, duminica valul de caldura se va mentine in sudul teritoriului (judetele: Dolj, Olt, Teleorman, Bucuresti, Giurgiu si Calarasi) unde local va fi canicula, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti, valabila in perioada 4-6 iulie 2023.Potrivit ANM, in urmatoarele 48 de ore, meteorologii arata ca se vor forma conditiile necesare pentru ploi, furtuni cu descarcari electrice si intensificari ale vantului."Vremea…

- Vremea va fi caniculara in Capitala sambata, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperatura maxima se va situa in jurul a 36 de grade, prognozei speciale pentru Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie pentru intervalul 24 iunie, ora…

- Meteorologii anunța vreme calda pentru doua zile in București, dar cerul va fi temporar noros. Șanse mai mari de ploaie sunt insa doar duminica.Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), duminica, vremea va fi calda, dar va deveni in general instabila. Cerul va fi variabil, insa dupa-amiaza…