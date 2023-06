Cum va fi vremea în zilele viitoare. ANM anunță noi fenomene extreme, dar și caniculă Directorul ANM, Elena Mateescu, a anunțat cum va fi vremea in zilele viitoare. Din pacate, fenomenele extreme specifice sezonului cald continua. Treptat, unele zone vor avea parte și de canicula. ANM anunța cum va fi vremea in zilele viitoare. Sunt prognozate noi fenomene extreme Specialiștii ANM spun ca avertizarea meteorologica de cod portocaliu va ramane in vigoare pana la ora 23:00 pentru zonele din partea de nord-est și est a Romaniei. Vizate de o alerta cod galben sunt, pana duminica la ora 10:00, și județe din Oltenia, sudul Banatului, vestul Munteniei, Transilvania, Maramureș și Moldova.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Culturile de porumb și grau de toamna se dezvolta așa cum trebuie la nivelul județului Maramureș. Potrivit ANM, la data de 26 mai, in cultura graului de toamna, rezerva de umiditate pe adancimea de sol 0-100 cm prezinta valori satisfacatoare, apropiate de optim și optime, in Maramureș, Crișana și Oltenia,…

- Meteorologii au emis, joi, 25 mai, o avertizare cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabila incepand de la ora 12.00 și pana la ora 23.00, informeaza Agenția Naționala de Meteorologie.Potrivit ANM, in Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Transilvania, dealurile Banatului și Crișanei, vor fi…

- ”Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice si averse torentiale in Oltenia, dealurile Banatului, Crisanei, in Transilvania, Muntenia, Moldova si Dobrogea”, anunta ANM.Sursa citata va preciza ca va cadea grindina, iar in intervale…

- Vremea o ia razna cu adevarat. In timp ce ploile cuprind Oltenia, Muntenia, Dobrogea, local Moldova si izolat Transilvania si sudul Banatului, la munte sunt așteptate lapovița și ninsori. In majoritatea regiunilor, temperaturile scad accentuat.

- Astazi vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada din an. Temporar se vor semnala precipitatii - pe alocuri moderate cantitativ- in regiunile estice si sudice si pe arii restranse in rest.Se vor semnala precipitatii in Dobrogea, Oltenia si Muntenia. Iar in celelalte regiuni precipitatiile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit pana miercuri valabilitatea Codului portocaliu de ninsori abundente, avertizarea fiind extinsa si la regiunea Moldovei. Potrivit meteorologilor, in intervalul 4 aprilie, ora 10:30 – 5 aprilie, ora 14:00, in cea mai mare parte a Moldovei si in Carpatii…

- Vremea a luat-o razna inclusiv in Maramureș. Administrația Naționala de Meteorologie a emis de altfel o Informare meteorologica care este valabila pana n acest acest final de saptamana, in toata țara fiind așteptata vreme deosebit de rece, predominant ninsori și intensificari ale vantului. ANM avertizeaza…

- INFORMARE METEOROLOGICA. Interval de valabilitate: 04 aprilie, ora 10:30-08 aprilie, ora 10.00. Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, predominant ninsori, intensificari ale vantului. Zone afectate: conform textului Vremea va fi deosebit de rece, iar temperaturile vor fi cu 8…12 grade sub mediile…