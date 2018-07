Stiri pe aceeasi tema

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, de joi, de la ora 23.00 si pana sambata la ora 21.00, in Moldova, in sudul si estul Transilvaniei, local in Dobrogea si Muntenia, precum si in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, cu averse care vor avea…

- Vremea va fi instabila, iar temperaturile se vor situa sub cele normale la aceasta data in majoritatea regiunilor. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse si descarcari electrice pe arii relativ extinse la deal, la munte, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea,…

- Prognoza meteo pentru miercuri și joi, in Capitala și in alte zone din țara. Vremea se va mentine calda si va fi predominant frumoasa. Cerul va fi variabil si doar izolat, mai ales in zona Carpatilor Meridionali si a Muntilor Apuseni, potrivit ANM. Miercuri in țara, vantul va sufla slab pana la moderat,…

- Prognoza meteo pentru zilele urmatoare in București și in alte zone din țara.Vremea se incalzește ușor, potrivit meteorologilor. Averse și descarcari electrice vor fi prezente numai izolat. IN TARA In intervalul 21.05.2018 ORA 09.00 – 22.05.2018 ORA 09.00, alorile termice se vor situa in jurul celor…

- Meteorologii anunta o vreme instabila, cu ploi cu caracter torential dar si conditii de grindina. SAMBATA. Vremea va fi in general instabila. Vor fi innorari temporar accentuate si se vor semnala averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului, ziua in cea mai mare parte…

- Duminica, 13 mai, in Moldova, estul Transilvaniei, nordul Munteniei si al Dobrogei, vremea va fi racoroasa. Cerul se va innora si va ploua pe arii extinse, in timp ce vantul va sufla moderat. In restul teritoriului, valorile termice se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada din an,…

- Vom avea parte de o vreme extrem de capricioasa, așa cum reiese din prognoza meteo pe 9 mai. Vin ploi torențiale, vijelii, iar temperaturile vor scadere nu numai azi, ci și in urmatoarele saptamani. Meteorologii spun ca vremea este instabila in toata țara și vor fi ploi pe spații extinse in toate regiunile,…

- In acest weekend, 5 – 6 mai, vremea se schimba. Deși continua sa fie cald in toata țara, cu maxime de 29 – 30 de grade Celsius, in acest weekend vor aparea și primele averse. Sambata, ploile ajung in nord și-n est, urmand ca duminica sa ajunga și-n Muntenia și Dobrogea.