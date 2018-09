Stiri pe aceeasi tema

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Vantul va sufla din nord-est, moderat. La Briceni și Soroca se așteapta 24 de grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei sunt prognozate 26 de grade, iar la Tiraspol 27 de grade.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat estimarile meteorologice pentru intervalul 10 septembrie – 8 octombrie. Vremea se va schimba radical odata cu instalarea toamnei, ploile... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In acest moment, 25 de judete sunt vizate de avertizare cod galben de vreme rea, pana diseara, la ora 21:00. Potrivit meteorologilor, sambata, in intervalul 11:30 - 21:00, in toate zonele de munte precum si in sudul si estul Transilvaniei vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata,…

- Iulie a adus vreme rea și precipitații insemnate cantitativ, care au creat probleme in mai multe zone din țara. Meteorologii spun ca nu scapam de ploi și vijelii nici in ultimele zile din luna lui Cuptor.

- Vremea se va incalzi in urmatoarele zile, pana spre finalul acestei saptamani urmand sa se atinga si chiar depasi 30 de grade Celsius, insa din 16 iulie regimul termic va fi in usoara scadere in majoritatea regiunilor, iar precipitatiile sunt ...

- Vremea se va incalzi usor in urmatoarele zile la nivelul intregii tari si maxima va ajunge la 31 de grade, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 5-15 iulie, conform prognozei pe urmatoarele doua saptamani realizate de Administratia Nationala de Meteorologie.In…

- Agentia Nationala de Meteorologie a transmis prognoza meteo, pentru urmatoarele doua saptamani.Astfel, in prima jumatate a intervalului, vremea va fi racoroasa, cu o medie a valorilor diurne ce va oscila in jurul a 26 de grade.Apoi, vremea se va incalzi usor, iar maximele termice se vor situa in jurul…

- PROGNOZA METEO. Vremea va fi in general instabila. Temporar innorarile vor fi accentuate și se vor semnala averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului. Spre sfarsitul saptamanii se anunta temperaturi scazute semnificativ fata de intervalul anterior. ROGNOZA METEOROLOGICA…