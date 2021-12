Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza ANM. Vremea se schimba radical in acest weekend. Temperaturile scad, ploile iau cu asalt intreaga țara, iar la munte, dar și in alte zone ale țarii sunt așteptate ninsori. Vremea nu iși va reveni nici de Craciun, dar nici de Revelion anunța ANM. Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile…

- VREMEA in luna decembrie. Zilele cu ninsori și temperaturi mai scazute. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani, in țara Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat vineri prognoza de vreme in țara, pentru perioada 29 noiembrie – 27 decembrie. Prognoza meteo: saptamana 29 noiembrie…

- VREMEA in Transilvania și la munte pana in 5 decembrie. Lapovița și ninsori. Prognoza pe regiuni, in urmatoarele doua saptamani Luna decembrie incepe cu lapovița și ninsori in Transilvania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani,…

- Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, urmand ca spre sfarșitul lunii noiembrie sa revina la normal, anunța meteorologii.Prognoza meteo. Saptamana 08.11.2021 – 15.11.2021Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru aceasta perioada, in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 25 octombrie – 7 noiembrie 2021. Meteorologii anunța vreme foarte rece, cu minime de 2 grade, in urmatoarele zile. Primele zile din noiembrie vor fi mai calde, dupa care urmeaza o noua racire.…

- Meteo ANM. Suntem deja in luna octombrie. Daca inceputul lunii a avut valori termice ridicate, lucrurile se vor schimba treptat, anunța ANM. Urmatoarele saptamani, spun meteorologii, valorile termice vor scadea in termometre. Ulterior, frigul va cuprinde intreg teritoriul Romaniei. Meteo ANM. Ne pregatim…

- VREMEA pe regiuni, pana in 3 octombrie. La munte ar putea NINGE, iar temperaturile vor scadea Vremea se racește in toata țara in urmatoarele 3 zile. Temperaturile vor cobori la minime de 2 grade, anunța meteorologii in prognoza emisa pentru perioada 20 septembrie – 3 octombrie. La munte e posibil chiar…

- Prognoza meteo 20-26 septembrie in Romania: Frig, ploi și chiar ninsori in primele zile. La finalul saptamanii se intoarce vara Vremea se racește semnificativ in saptamana care urmeaza, cu temperaturi de sfarșit de octombrie prin unele zone, ploi și chiar ninsori pe crestele montane, pentru ca la finalul…