Cum va fi vremea în septembrie și când vine toamna? Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni Cum va fi vremea in septembrie și cand vine toamna? Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani Cum va fi vremea in septembrie și cand vine toamna? Prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani In luna septembrie vom avea vreme de vara, indica prognoza meteorologilor pentru perioada 28 august-25 septembrie, semn ca toamna se lasa așteptata. Ploile vor fi insa din belșug. Saptamana 28 august – 4 septembrie Conform Administrației Naționale de Meteorologie […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea in urmatoarea luna. Iata ce schimbari aduce luna septembrie in Romania. Cum vor fi temperaturile, dar și la ce condiții meteo trebuie sa ne așteptam.

- Meteorologii anunța ca dupa canicula, vremea se va raci in toata țara. Prognoza vizeaza urmatoarele doua saptamani.BANATPotrivit Administrației Naționale de Meteorologie, in Banat, vremea va fi calduroasa in prima saptamana de prognoza, cu temperaturi maxime ce nu vor avea variații semnificative…

- Prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani: Temperaturi mai mari decat cele obișnuite in septembrie. Toamna incepe cu temperaturi mai ridicate decat cele obișnuite, transmite, vineri, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani.

- Toamna incepe cu temperaturi mai ridicate decat cele obișnuite, transmite, vineri, Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani. 21 – 28 august Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 24 iulie – 6 august 2023. Potrivit specialiștilor, dupa valul de canicula urmeaza o racire accentuata a vremii, temperaturile urmand sa scada cu 10….15 grade in 24 de ore. ANM a emis luni, 24…

- Temperaturile vor fi, in general, mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie.

- Vremea va fi rece in urmatoarele zile, iar apoi se va incalzi treptat in toate regiunile țarii, se arata in prognoza pe doua saptamani publicata luni de Administrația Naționala de Meteorologie.