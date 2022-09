Cum va fi vremea în septembrie. Ploi abundente în mai multe regiuni Meteorologii anunța un inceput de toamna calendaristica cu temperaturi ușor mai ridicate decat cele normale perioadei, dar și cu ploi abundente in unele regiuni ale țarii, potrivit prognozei ANM pentru perioada 5 septembrie – 3 octombrie. Cum va fi vremea in saptamana 05.09.2022 – 12.09.2022 Valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice acestei saptamani, in extremitatea de vest a țarii, iar in rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi excedentar in regiunile vestice, nordvestice și centrale, iar in rest va avea o tendința spre deficit. Cum va fi vremea in saptamana… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

