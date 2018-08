Cum va fi vremea în săptămâna 27 august – 2 septembrie Vremea va fi instabila in Banat, Crisana, Maramures si local in Transilvania, Oltenia si zona de munte, unde vor fi innorari temporar accentuate, averse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Ploile vor avea si caracter torential, iar cantitatile de […] The post Cum va fi vremea in saptamana 27 august – 2 septembrie appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

