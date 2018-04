Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta vreme frumoasa in minivacanta de 1 Mai, dar si instabilitate atmosferica. Pe litoral se anunta temperaturi ridicate, dar cu șanse de ploaie. Temperaturile ridicate anuntate de meteorologi pentru saptamana viitoare se vor mentine in general si pe timpul minivacantei de 1 Mai. La nivelul teritoriului, vremea va fi frumoasa, […] The post Cum va fi vremea in minivacanța de 1 Mai. Pe litoral sunt șanse sa ploua appeared first on Cancan.ro .