Cum va fi VREMEA în luna octombrie 2022. Prognoza METEO anunțată de ANM Cum va fi VREMEA in luna octombrie 2022. Prognoza METEO anunțata de ANM Cum va fi VREMEA in luna octombrie 2022. Prognoza METEO anunțata de ANM Prognoza meteo ANM pentru luna octombrie. Cum va fi vremea luna viitoare la nivel național? Vremea se anunța buna in luna octombrie, pe alocuri poate chiar puțin mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada și cu precipitații puține. Citește și: […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

